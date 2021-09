Какой сегодня праздник 28 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 28 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День генерального директора

Фото www.pinterest.com

У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение каждого сотрудника предприятия. Он – Генеральный Директор (а также – топ-менеджер), и ежегодно 28 сентября отмечается его профессиональный праздник.

Если в советские годы крупные указания руководители получали «сверху», от партии, имея мощную государственную поддержку, то в настоящее время весь круг задач директора решают самостоятельно. От их правильных и своевременных распоряжений зависит успешная деятельность предприятия, а значит и стабильный доход каждого сотрудника.

Хотя сегодняшний праздник пока не утвержден официально, мы поздравляем всех руководителей с их профессиональным праздником – Днем Генерального Директора и желаем бизнесу успеха и процветания!

День работника атомной промышленности

Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается Днем рождения атомной энергетики.

В сам же праздник на предприятиях отрасли и на правительственном уровне проходят различные торжественные и праздничные мероприятия. Здесь подводятся итоги развития отрасли за прошедший период, рассматриваются вопросы, связанные с планами дальнейшего развития, вручаются государственные награды и ценные подарки работникам, добившимся успехов в профессиональной деятельности.

Никита Гусятник

Народный праздник «Никита Гусятник» отмечается 28 сентября (по старому стилю - 15 сентября). В этот день православная церковь чтит память святого великомученика Никиты Готского. Другие названия праздника: «Никита», «Никита осенний», «Гусепролет», «Репорез».

Также сегодня, 28 сентября, отмечают такие праздники:

- День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ

- День памяти святого великомученика Никиты Готфского

- День деловой книги в России

- День рассматривания мелочей

- День свободы от голода (Freedom from Hunger Day)

- Международный день права знать (International Right to Know Day)

- Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day)

- День рождения ломбарда

- Международный день всеобщего доступа к информации (Access to Information Day)

- Международный день безопасных абортов (International Safe Abortion Day)

- День пивопития (National Drink Beer Day) в США

- День глупых вопросов (Ask a Stupid Question Day) в США

- День бабушки в Молдове

- День добрососедства (National Good Neighbor Day) в США

- День кремового пирога с клубникой (Strawberry Cream Pie Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Макар, Федот, Степан, Максим, Иосиф, Валериан, Герасим, Мария, Филофей, Никита, Порфирий, Акакий, Леонид, Виссарион, Асклиада (Асклипиодота), Клементина, Плакилла, Фекл, Филий.

Что происходило 28 сентября в прошлые годы

480 - морское сражение при Саламине между греками и персами.

1066 - вторжение норманнов во главе с Вильгельмом Завоевателем на Британские острова.

1618 - открыт первый в мире ломбард в Брюсселе.

1794 - образование союза между Россией, Англией и Австрией против Наполеона.

1953 - Первым секретарем ЦК КПСС избран Никита Хрущев.

1979 - прекратил деятельность военно-политический блок СЕНТО, направленный против роста коммунистического влияния в мире.

1994 - премьера фильма «Леон-киллер» во Франции.

2001 - официальное разрешении однополых браков в Финляндии.

2003 - печально известное отключение электроэнергии в Италии.

2009 - индийский космический аппарат Chandrayaan-1 находит воду на Луне.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 сентября. Какие праздники будут завтра?

