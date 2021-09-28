Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали на гору под Феодосией

Два парапланериста пострадали в результате столкновения в воздухе и последующего падения в горной местности под Феодосией.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«(Накануне) в 9.10 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе северного склона горы Ляля-Тепе двое парапланеристов не справились с управлением летательных аппаратов, упали и получили травмы, – говорится в сообщении. – Во время общения с пострадавшими спасатели МЧС Крыма выяснили, что во время полета на параплане мужчины допустили столкновение друг с другом и упали на землю с высоты около пяти метров».

В пресс-службе отметили, что мужчине 2000 года рождения спасатели оказали первую помощь, наложили на шейный отдел позвоночника воротник Шанца и провели иммобилизацию поврежденной конечности. После этого его на специальных носилках эвакуировали к карете скорой медицинской помощи. Второй пострадавший, мужчина 1954 года рождения, получил незначительные ушибы и ссадины.

Гора Ляля-Тепе высотой 267 метров над уровнем моря расположена близ села Подгорное под Феодосией. По данным из открытых источников, название горы с крымскотатарского переводится как «вершина тюльпанов».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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