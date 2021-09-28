Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +17
море +20

Происшествия

Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали на гору под Феодосией

Два парапланериста пострадали в результате столкновения в воздухе и последующего падения в горной местности под Феодосией.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«(Накануне) в 9.10 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе северного склона горы Ляля-Тепе двое парапланеристов не справились с управлением летательных аппаратов, упали и получили травмы, – говорится в сообщении. – Во время общения с пострадавшими спасатели МЧС Крыма выяснили, что во время полета на параплане мужчины допустили столкновение друг с другом и упали на землю с высоты около пяти метров».

В пресс-службе отметили, что мужчине 2000 года рождения спасатели оказали первую помощь, наложили на шейный отдел позвоночника воротник Шанца и провели иммобилизацию поврежденной конечности. После этого его на специальных носилках эвакуировали к карете скорой медицинской помощи. Второй пострадавший, мужчина 1954 года рождения, получил незначительные ушибы и ссадины.

Гора Ляля-Тепе высотой 267 метров над уровнем моря расположена близ села Подгорное под Феодосией. По данным из открытых источников, название горы с крымскотатарского переводится как «вершина тюльпанов».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму в дом заполз тарантул. Житель Крыма обнаружил у себя дома жутких гостей — огромную паучиху с потомством. Фотографию он опубликовал в соцсети.

В Севастополе дети разбили кабину почетного караула в Севастополе. В Севастополе у Мемориальной стены в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов была разбита кабина почетного караула.

В Крыму разыскивают троих мужчин, пропавших в сентябре. В Крыму волонтеры организовали поиски троих мужчин, пропавших в разное время, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым» в соцсети «Вконтакте».

С начала года в Крыму на пожарах погибли 40 человек. По сравнению с прошлым годом число пожаров, произошедших в Крыму, сократилось почти на треть.

Спорт
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами

Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами

Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.

Stars
Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком

Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком видео

Дуэт крымчанок ANNA MARIA представили клип на песню Light Up, главным героем которого стал украинский боксер из Симферополя Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

Спорт
Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе

Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе

Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.

Актуальные темы

Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган»

Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.

21 час назад

Коронавирус в Крыму
В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин

В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин

Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации