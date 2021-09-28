Происшествия
Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали на гору под Феодосией
Два парапланериста пострадали в результате столкновения в воздухе и последующего падения в горной местности под Феодосией.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«(Накануне) в 9.10 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе северного склона горы Ляля-Тепе двое парапланеристов не справились с управлением летательных аппаратов, упали и получили травмы, – говорится в сообщении. – Во время общения с пострадавшими спасатели МЧС Крыма выяснили, что во время полета на параплане мужчины допустили столкновение друг с другом и упали на землю с высоты около пяти метров».
В пресс-службе отметили, что мужчине 2000 года рождения спасатели оказали первую помощь, наложили на шейный отдел позвоночника воротник Шанца и провели иммобилизацию поврежденной конечности. После этого его на специальных носилках эвакуировали к карете скорой медицинской помощи. Второй пострадавший, мужчина 1954 года рождения, получил незначительные ушибы и ссадины.
Гора Ляля-Тепе высотой 267 метров над уровнем моря расположена близ села Подгорное под Феодосией. По данным из открытых источников, название горы с крымскотатарского переводится как «вершина тюльпанов».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму в дом заполз тарантул. Житель Крыма обнаружил у себя дома жутких гостей — огромную паучиху с потомством. Фотографию он опубликовал в соцсети.
В Севастополе дети разбили кабину почетного караула в Севастополе. В Севастополе у Мемориальной стены в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов была разбита кабина почетного караула.
В Крыму разыскивают троих мужчин, пропавших в сентябре. В Крыму волонтеры организовали поиски троих мужчин, пропавших в разное время, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым» в соцсети «Вконтакте».
С начала года в Крыму на пожарах погибли 40 человек. По сравнению с прошлым годом число пожаров, произошедших в Крыму, сократилось почти на треть.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком видео
Дуэт крымчанок ANNA MARIA представили клип на песню Light Up, главным героем которого стал украинский боксер из Симферополя Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.
Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе
Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.
Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган»
Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.
21 час назад
В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин
Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.