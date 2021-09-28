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Происшествия

ДТП в Ялте: автомобилист снес мопед и отправил его водителя в больницу

16:10 вторник, 28 сентября 2021
Ялта

Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля и мопеда на автодороге Ялта-Севастополь, по факту происшествия полиция проводит проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла во вторник днем в районе микрорайона Васильевка.

Предварительная причина – водитель авто при выезде на главную дорогу не пропустил двухколесное транспортное средство, в результате чего и произошло столкновение.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении 34-летнему водителю мопеда, который двигался со стороны Севастополя в направлении Ялты. Водитель мопеда был в шлеме. Он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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