Происшествия
ДТП в Ялте: автомобилист снес мопед и отправил его водителя в больницу
Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля и мопеда на автодороге Ялта-Севастополь, по факту происшествия полиция проводит проверку.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла во вторник днем в районе микрорайона Васильевка.
Предварительная причина – водитель авто при выезде на главную дорогу не пропустил двухколесное транспортное средство, в результате чего и произошло столкновение.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении 34-летнему водителю мопеда, который двигался со стороны Севастополя в направлении Ялты. Водитель мопеда был в шлеме. Он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ночной пожар в Бахчисарайском районе: сгорел магазин промтоваров. Пожар произошел ночью в магазине промышленных товаров в селе Вилино Бахчисарайского района.
В Крыму в дом заполз тарантул. Житель Крыма обнаружил у себя дома жутких гостей — огромную паучиху с потомством. Фотографию он опубликовал в соцсети.
В Севастополе дети разбили кабину почетного караула в Севастополе. В Севастополе у Мемориальной стены в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов была разбита кабина почетного караула.
В Крыму разыскивают троих мужчин, пропавших в сентябре. В Крыму волонтеры организовали поиски троих мужчин, пропавших в разное время, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым» в соцсети «Вконтакте».
Крымчанки ANNA MARIA представили музыкальный клип с боксером Усиком видео
Дуэт крымчанок ANNA MARIA представили клип на песню Light Up, главным героем которого стал украинский боксер из Симферополя Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.
Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ
Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе
Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
4 часа назад
В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин
Темп роста выявления острых респираторных заболеваний увеличился на 11 процентов.