Дом-музей Чехова в Ялте отправит послание потомкам

Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова оставит послание потомкам, которое откроют только через 50 лет. К

ак сообщила директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Белая дача, Лариса Ковальчук, закладка специальной «капсулы времени» пройдет в рамках международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в Ялте».

«Церемония закладки «капсулы времени» с посланиями потомкам состоится в день закрытия чтений 8 октября. А на протяжении всей конференции участники будут иметь возможность написать свое «письмо в будущее». Все послания в специальной капсуле поместят в камень и смогут открыть лишь через 50 лет», – уточнила она.

Ковальчук напомнила, что ежегодные «Чеховские чтения» – крупнейшая в мире конференция по изучению наследия великого классика – были основаны в 1954 году при активном участии сестры писателя, первого директора музея, Марии Павловны Чеховой и являются не только масштабным научным событием, но и культурным. «В 2021 году Белая дача отметила свой вековой юбилей в статусе государственного музея, и в связи с этим участников и гостей «Чеховских чтений» ждет множество сюрпризов», – обратила внимание директор музея-заповедника.

По ее информации, в день открытия, 4 октября, состоится торжественная церемония спецгашения почтовой марки, выпущенной специально к 100-летию музея, а 5 октября мемориальный сад ждет пополнение: участники конференции высадят восемь редчайших растений, которые Чехов внес в свою знаменитую тетрадь «Сад». В этот же день Никитский ботанический сад презентует новый сорт хризантемы, которому в прошлом году присвоили имя «Белая дача».

Кроме того, добавила Ковальчук, на протяжении всех дней «Чеховских чтений в Ялте», гостей и участников также ждут выступления театральных коллективов Крыма и Москвы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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