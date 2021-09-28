Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами

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Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции в Киеве 28 сентября, отвечая на вопрос корреспондента Крым.Реалии.

«Пояса нужно дождаться, чтобы поехать домой. Естественно, я хочу увидеть тренера, хочу увидеть кумовей, сестру, зайти в свой зал. Хочу показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня», – сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, одержав победу над британским боксером Энтони Джошуа на прошлой неделе в Лондоне.

В ночь на понедельник, 27 сентября, Александр Усик вернулся в Киев.

В ноябре прошлого года Александр Усик победил британца Дерека Чисору и получил первый титул в супертяжелом весе (от 90,7 кг). Украинец завладел поясом WBO Inter-Continental.

Усик победил во всех своих 18 поединках на профессиональном ринге, в 13 из них он выигрывал досрочно.

Он объединил чемпионские пояса WBO и WBC в бою с латвийцем Майрисом Бриедисом, после этого Усик стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 кг и победителем Всемирной боксерской суперсерии в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, а потом защитил свои титулы, когда нокаутировал британца Тони Беллью.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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