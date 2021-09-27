Власть
Житель Ялты закрыл забором мост и заблокировал целую улицу
фото © Янина Павленко/Facebook
Жители улицы Речной в Ялте оказались отрезанными от внешнего мира из-за предприимчивого горожанина, который закрыл забором пешеходный мост.
Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
Общедоступный мост через реку Водопадная разрушился во время затоплений в июне.
«Рядом находится еще один мост, который выстроил собственник расположенного рядом земельного участка. Но несколько дней назад он обнес его забором и закрыл на замок. Люди оказались изолированы», — рассказала Павленко.
Забор уже снесли, а на следующей неделе городские власти подадут иск в суд на возвращение из частной собственности в муниципальную двух участков земли, которые объединил собственник.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Житель Ялты закрыл забором мост и заблокировал целую улицу
Жители улицы Речной в Ялте оказались отрезанными от внешнего мира из-за предприимчивого горожанина, который закрыл забором пешеходный мост.