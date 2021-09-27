Житель Сак попался на хранении 32 грамм марихуаны

Правоохранители задержали 43-летнего жителя города Саки за хранение наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В ходе осмотра во дворе дома в пластмассовой емкости сотрудники полиции нашли полимерный пакет, в котором хранилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета в высушенном состоянии со специфическим запахом», — рассказали в МВД.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – марихуана весом более 32 грамм.

Задержанный пояснил, что хранил наркотик только для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 (незаконное хранение наркотических средств) УК РФ. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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