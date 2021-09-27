Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган»

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Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.

Тигр, откусивший ребенку часть пальца, отреагировал так, как заложено его природой.

Как ранее сообщалось, региональный Следком проводит проверку после травмирования ребенка в парке львов «Тайган».

По информации СК, накануне в парк приехала женщина с годовалым ребенком. Решив поближе показать тигра, она перевесила ребенка через защитный барьер, придвинув максимально близко к клетке с хищником. Животное отреагировало, укусив ребенка за руку, малыша доставили в больницу с травматической ампутацией ногтевой фаланги первого пальца.

«Любой взрослый человек должен понимать, что тигр есть тигр. То, что ребенок отделался откушенным пальцем, это невероятное везение. Тигр запросто мог затащить ребенка через прутья», - прокомментировал произошедшее дрессировщик. Для большой кошки это нормальное поведение, подчеркнул Запашный.

«Это абсолютно нормальная реакция тигра. Это хищник, это убийца и он таким был, есть и будет. Даже самый добрый и ручной тигр на такое способен. Дрессировщики никогда на 100% не расслабляются в присутствии тигра. А тут животное не дрессированное, оно не контактирует со всеми, есть только узкий круг «общения». К каждому вольеру охранника не приставишь», - прокомментировал он.

Дрессировщик отметил, что по всему парку развешены крупные баннеры, на которых нанесено предупреждение о том, что не стоит близко приближаться к вольерам, а также «прыгать в сафари и гонятся за львами».

По его словам, такие случаи тоже бывали, но все закончилось благополучно.

«Глупости человеческой нет предела. Я никогда не понимал людей, которые приходят в зоопарк и недооценивают животных. В цирке мы не единожды наблюдали, когда отец или мать говорят ребенку «иди, потрогай тигра». И ребенок, не понимая опасности, идет и пытается засунуть руку в клетку. Сам же родитель опасается это делать. Поэтому наша служба безопасности всегда очень внимательно следит за ситуацией», - привел пример Запашный.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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