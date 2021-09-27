Власти Симферополя разыскивают собственника заброшенной сцены

Администрация Симферополя устанавливает собственников объекта, расположенного между домами №6 и №10 по улице Дмитрия Ульянова.

«Администрация Симферополя устанавливает собственников объекта, капитального строительства – заброшенного сооружения (предположительно сцена)», – говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.

В нем отмечается, что дополнительную информацию можно получить в управлении муниципального контроля, по адресу: проспект Кирова, 52, кабинет 73 или по телефону: (3652) 25-25-68.

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