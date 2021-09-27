Происшествия
В «Тайгане» тигр откусил палец ребенку
Тигр откусил большой палец левой руки годовалому ребенку в парке «Тайган».
Эту информацию подтвердили в Минздраве Крыма.
Пользователи соцсетей сообщают, что 22-летняя мама подошла слишком близко к ограждению вольера.
«Вчера ребенка госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу», — рассказали в Минздраве РК.
Малышу ампутировали палец, сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Телефон владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на данный момент отключен.
Напомним, в марте текущего года в Симферопольском зооуголке в Детском парке лошадь откусила палец пятилетней девочке. Она кормила животное через решетку клетки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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