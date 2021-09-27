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Происшествия

В Севастополе дети разбили кабину почетного караула в Севастополе

16:01 понедельник, 27 сентября 2021
Севастополь
В Севастополе дети разбили кабину почетного караула в Севастополе

фото © Андрей Киреев

В Севастополе у Мемориальной стены в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов была разбита кабина почетного караула.

Как сообщает региональное МВД, это сделали дети, причем, совершенно случайно.

«В ходе проверки по факту разбитой кабины на посту № 1 сотрудниками полиции изучена запись с камер видеонаблюдения. На видеозаписи запечатлена игра двух детей, в ходе которой один, падая, ударяется о стенку кабины. Полицейскими проводится дальнейшая проверка», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в конце августа в Севастополе сотрудниками полиции были задержаны трое несовершеннолетних, которые сняли на виде,о как подкуривают от Вечного огня, а позже разметили видеоролик в сети Интернет.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил не ограничиваться административными делами, а открыть по данному факту уголовное производство. Буквально через день в соцсетях появился другой ролик, на котором двое детей попытались украсть пожертвования из часовни на 35-ой батарее.

Руководство комплекса высказалось за то, чтобы мальчиков не привлекали к уголовной ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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