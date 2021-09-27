В Крыму возникли проблемы с записью пациентов в поликлиники

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В медицинских организациях республики сейчас фиксируют проблемы с сервисом записи пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

«В РИАМС «ПроМед» технические неполадки, круглосуточно ведется работа по восстановлению работоспособности функций данного программного комплекса. На организации процесса оказания медицинской помощи неполадки никак не отражаются», — заверили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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