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Власть

В Крыму возникли проблемы с записью пациентов в поликлиники

19:50 понедельник, 27 сентября 2021
В Крыму возникли проблемы с записью пациентов в поликлиники

фото © ria.ru

В медицинских организациях республики сейчас фиксируют проблемы с сервисом записи пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

«В РИАМС «ПроМед» технические неполадки, круглосуточно ведется работа по восстановлению работоспособности функций данного программного комплекса. На организации процесса оказания медицинской помощи неполадки никак не отражаются», — заверили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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