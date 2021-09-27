Власть
В Крыму возникли проблемы с записью пациентов в поликлиники
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В медицинских организациях республики сейчас фиксируют проблемы с сервисом записи пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
«В РИАМС «ПроМед» технические неполадки, круглосуточно ведется работа по восстановлению работоспособности функций данного программного комплекса. На организации процесса оказания медицинской помощи неполадки никак не отражаются», — заверили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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