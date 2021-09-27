В Крыму в дом заполз тарантул

Житель Крыма обнаружил у себя дома жутких гостей — огромную паучиху с потомством. Фотографию он опубликовал в соцсети.

Чтобы пользователи Сети смогли оценить впечатляющие размеры паука, мужчина разместил рядом зажигалку длиной 10 сантиметров. «Кто это пришел ко мне в гости, как его зовут?», — обратился автор сообщения к подписчикам.

«Как ты еще жив? Люди их фотографируют, увидел бы я, уже бы в гроб рванул», — признался один из пользователей.

Мама-паучиха — один из видов тарантулов, распространенных в Крыму. Скорее всего членистоногое потревожили, поэтому оно и приползло в дом человека, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов. «Эти насекомые как правило живут в укрытиях, под камнями. Если он решил выползти, значит его кто-то спугнул», — пояснил ученый.

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