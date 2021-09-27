Происшествия
В Крыму разыскивают троих мужчин, пропавших в сентябре
В Крыму волонтеры организовали поиски троих мужчин, пропавших в разное время, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым» в соцсети «Вконтакте».
Разыскивается 24-летний Степанюк Михаил Сергеевич из поселка Первомайское Первомайского района Крыма. С ним близкие потеряли связь 5 сентября текущего года.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые.
«Пропал Сабатов Юрий Яковлевич, 82 года (1939 года рождения). Город Симферополь, Крым. С 6 сентября 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении», – указано в одном из сообщений.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Также с 12 сентября неизвестно местонахождение Борисова Игоря Борисовича 1984 года рождения. Он может находиться в Москве, в Нижегородской области или в Симферополе.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.
Пропавший был одет в светло-серую толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки и синюю кепку. С собой у Борисова была синяя спортивная сумка и светло-коричневый рюкзак.
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