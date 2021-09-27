В Крыму пообещали вырастить свыше двух миллионов саженцев для восстановления лесов

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В этом году в лесных питомниках планируют вырастить более 2 млн единиц посадочного материала, сообщает Минприроды Крыма.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» подготовят почву для посадки деревьев на площади 1075,2 га, пишет «Вести Крым».

По данным ведомства, была проведена работа по подготовке лесного участка под культуры будущего года на площади 25,0 га, осуществлен посев семян в лесных питомниках на площади 0,8 га.

Напомним, сотрудники Минприроды Крыма за неделю проверили 292 контрольно-надзорных мероприятий. На нарушителей составлено 83 протокола об административных правонарушениях и вынесено 53 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 631,3 тысячи рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лес в Крыму теперь будут охранять с помощью квадрокоптера. В Белогорское лесное хозяйство Республики Крым прибыла новая лесопожарная техника и квадрокоптер.

Шесть человек заблудились в горах Крыма. Крымские спасатели 3 сентября эвакуировали шестерых человек, которые потерялись в горах Крыма.

Заповедники Крыму посетили почти 59 тысяч туристов. Количество посещений основных туристических маршрутов в заповедниках Крыма значительно выросло в сравнении с прошлогодними показателями.

В Крыму у туриста изъяли машину за проезд по заповеднику. В Бахчисарайском районе пресекли незаконный джиппинг на охраняемой природной территории «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере им. Новеллы».