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В Крыму начался сезон добычи уникальной розовой соли
Крым славится не только природными красотами и лечебными курортами, но и известной по всему миру розовой солью.
Ежегодно добыча необычных кристаллов начинается в середине сентября и длится до ноября.
Розовую соль на полуострове обнаружили еще древние греки. Специалисты утверждают, что с тех пор технология сбора почти не изменилась. Кристаллы из морской воды получаются естественным способом. Сначала делается насыщенный соленой раствор — рапа. А далее свою работу выполняет южное солнце. Оно выпаривает лишнюю воду, после чего и образуется привычный нам пищевой продукт.
Крымская соль отличается от аналогов не только эстетическими показателями. Она обладает более богатым составом и приятным вкусом. Даже необычный оттенок кристаллов — это результат естественного влияния бета-каротина, а не химических красителей.
«Природа работает на нас. Соль качественная. Она с бета-каротином и имеет 84 микроэлемента, полезных для организма человека. Это практически вся таблица Менделеева», — рассказывает директор по производству Сакского солепромысла Валерий Стародубцев.
Производители заявляют, что на озере добывают более 20 тысяч тонн соли в год. По словам специалистов, этого достаточно для удовлетворения потребностей не только местных жителей, но и покупателей из других стран. При этом за весь технический процесс отвечают лишь несколько десятков рабочих.
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