В Крыму начался сезон добычи уникальной розовой соли

Крым славится не только природными красотами и лечебными курортами, но и известной по всему миру розовой солью.

Ежегодно добыча необычных кристаллов начинается в середине сентября и длится до ноября.

Розовую соль на полуострове обнаружили еще древние греки. Специалисты утверждают, что с тех пор технология сбора почти не изменилась. Кристаллы из морской воды получаются естественным способом. Сначала делается насыщенный соленой раствор — рапа. А далее свою работу выполняет южное солнце. Оно выпаривает лишнюю воду, после чего и образуется привычный нам пищевой продукт.

Крымская соль отличается от аналогов не только эстетическими показателями. Она обладает более богатым составом и приятным вкусом. Даже необычный оттенок кристаллов — это результат естественного влияния бета-каротина, а не химических красителей.

«Природа работает на нас. Соль качественная. Она с бета-каротином и имеет 84 микроэлемента, полезных для организма человека. Это практически вся таблица Менделеева», — рассказывает директор по производству Сакского солепромысла Валерий Стародубцев.

Производители заявляют, что на озере добывают более 20 тысяч тонн соли в год. По словам специалистов, этого достаточно для удовлетворения потребностей не только местных жителей, но и покупателей из других стран. При этом за весь технический процесс отвечают лишь несколько десятков рабочих.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе неизвестный приспособил под пастбище развязку «огурец». Одна из главных транспортных развязок Севастополя – «огурец» в районе 5-го километра Балаклавского шоссе – прошедшей ночью превратилась в пастбище.

Крым экспортирует пшеницу в Конго. Крым в этом году экспортирует пшеницу в шесть стран мира, в том числе в Конго – впервые, сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

В Севастополе стартовал сезон сбора урожая винограда. Предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя приступили к сбору винограда урожая 2021 года.

Минсельхоз Крыма выделил уже 1,1 млрд рублей субсидий аграриям. Минсельхоз Крыма уже выдал аграриям республики 1,1 млрд рублей в качестве субсидий.