Происшествия
Туристка в ливень заблудилась на тропе Голицына
25-летняя девушка отправилась на прогулку по тропе Голицына между поселком Новый Свет и селом Веселое без знания точного маршрута.
Туристка сбилась с пути и пошла по «ложной» тропе.
На выручку девушке отправились три спасателя.
«Жительница города Алушта была обнаружена в ущелье юго-западной части горного массива «Караул-Оба» на крутом горном склоне с сыпучим грунтом», — рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Спасатели проложили специальную веревочную «трассу» и успешно подняли девушку с опасного участка горы. В медицинской помощи она не нуждалась. Спасательная операция длилась около пяти часов, работу осложняло темное время суток, сильный дождь и сложный рельеф местности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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