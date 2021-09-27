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Происшествия

Туристка в ливень заблудилась на тропе Голицына

16:33 понедельник, 27 сентября 2021
Судак

25-летняя девушка отправилась на прогулку по тропе Голицына между поселком Новый Свет и селом Веселое без знания точного маршрута.

Туристка сбилась с пути и пошла по «ложной» тропе.

На выручку девушке отправились три спасателя.

«Жительница города Алушта была обнаружена в ущелье юго-западной части горного массива «Караул-Оба» на крутом горном склоне с сыпучим грунтом», — рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Спасатели проложили специальную веревочную «трассу» и успешно подняли девушку с опасного участка горы. В медицинской помощи она не нуждалась. Спасательная операция длилась около пяти часов, работу осложняло темное время суток, сильный дождь и сложный рельеф местности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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