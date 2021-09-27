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Власть

Суд в Севастополе обязал внести в кадастр охранную зону «Казачья бухта»

08:24 понедельник, 27 сентября 2021
Севастополь

В Севастополе не определены границы двух памятников природы: «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического».

Кроме того, заказник «Бухта Казачья» не внесен в Единый государственный реестр недвижимости.

К таким выводам пришла Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах города, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства до настоящего времени охранные зоны двух памятников природы: «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического» – не определены, их границы не установлены. <...> Сведения об особо охраняемой природной территории – заказнике «Бухта Казачья» – в Единый государственный реестр недвижимости не внесены, соответствующий реестровый номер не присвоен», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки природоохранным прокурором в Нахимовский районный суд г. Севастополя направлено исковое заявление с требованием возложить на Севприроднадзор обязанность по проведению мероприятий по определению границ охранных зон памятников природы «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического», а также границ заказника «Бухта Казачья» с последующим внесением сведений в ЕГРН.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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