Власть
Суд в Севастополе обязал внести в кадастр охранную зону «Казачья бухта»
В Севастополе не определены границы двух памятников природы: «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического».
Кроме того, заказник «Бухта Казачья» не внесен в Единый государственный реестр недвижимости.
К таким выводам пришла Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах города, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства до настоящего времени охранные зоны двух памятников природы: «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического» – не определены, их границы не установлены. <...> Сведения об особо охраняемой природной территории – заказнике «Бухта Казачья» – в Единый государственный реестр недвижимости не внесены, соответствующий реестровый номер не присвоен», – говорится в сообщении ведомства.
По результатам проверки природоохранным прокурором в Нахимовский районный суд г. Севастополя направлено исковое заявление с требованием возложить на Севприроднадзор обязанность по проведению мероприятий по определению границ охранных зон памятников природы «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического», а также границ заказника «Бухта Казачья» с последующим внесением сведений в ЕГРН.
Исковые требования прокурора удовлетворены.
В тексте использованы материалы: Форпост
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