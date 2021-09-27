Суд в Севастополе обязал внести в кадастр охранную зону «Казачья бухта»

В Севастополе не определены границы двух памятников природы: «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического».

Кроме того, заказник «Бухта Казачья» не внесен в Единый государственный реестр недвижимости.

К таким выводам пришла Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах города, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства до настоящего времени охранные зоны двух памятников природы: «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического» – не определены, их границы не установлены. <...> Сведения об особо охраняемой природной территории – заказнике «Бухта Казачья» – в Единый государственный реестр недвижимости не внесены, соответствующий реестровый номер не присвоен», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки природоохранным прокурором в Нахимовский районный суд г. Севастополя направлено исковое заявление с требованием возложить на Севприроднадзор обязанность по проведению мероприятий по определению границ охранных зон памятников природы «Ушакова балка» и «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического», а также границ заказника «Бухта Казачья» с последующим внесением сведений в ЕГРН.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинца задержали за ложное сообщение о минировании стройки. 44-летний житель Ялты позвонил в полицию и сообщил об угрозе акта терроризма на одном из строительных объектов в пригороде.

В Крыму задержали зачинщика массовых «разборок» в Евпатории. Крымские полицейские установили и задержали выходца с Кавказа, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 40-летнему местному жителю в результате массового конфликта в Евпатории.

Высокопоставленные полицейские из Ялты предстанут перед судом. Группа бывших высокопоставленных полицейских из Ялты и еще несколько граждан предстанут перед судом за организацию канала незаконной миграции.

Евгения Кабанова и Михаила Храмова отправили в СИЗО на два месяца. Крымских экс-чиновников Евгения Кабанова и Михаила Храмова отправили в СИЗО на два месяца.