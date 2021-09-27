Стали известны подробности инцидента с тигром и годовалым ребенком в «Тайгане»

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Прокурор Крыма Олег Кашмилов поручил организовать проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан в парке львов «Тайган».

«Вечером 26 сентября 2021 года 22-летняя женщина, совместно со своим малолетним ребенком, находившись на территории парка львов «Тайган» поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. В результате чего ребенок получил повреждение руки», — рассказали в ГСУ Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

Будет дана оценка не только условиям работы парка, но и действиям родителей ребенка.

Сейчас ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В «Тайган» переедут животные - «пенсионеры» из Росгосцирка. Животные, которые в силу возраста уже не смогут выступать в российских государственных цирках, будут отправляться «на пенсию» в парк львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщается на сайте Росгосцирка.

Слоних, подравшихся в казанском цирке, отправили на пенсию в Крым. Две слонихи, устроившие потасовку в Казанском цирке во время представления прибыли сегодня в Крым. Они поселятся в сафари парке «Тайган» и проведут здесь слоновью пенсию.

В крымский парк львов «Тайган» прибыли слоны. Коллекция крымского парка львов «Тайган» в Белогорске пополнилась двумя слонихами, рассказал владелец парка, крымский бизнесмен Олег Зубков.

Зубков «подарил» землю Крыму. Более 37 гектаров сельхозугодий в Белогорском районе Республики Крым пожертвовал крымский бизнесмен Олег Зубков в государственную собственность региона.