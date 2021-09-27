Происшествия
Спортсменки наглотались нефти во время заплыва в Черном море
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В Геленджике спортсмены испачкались нефтью, совершая заплыв в рамках международных соревнований на открытой воде Swimcup.
Соответствующее видео в социальные сети выложили сами участники заплыва.
«Мы участвовали в серьезных соревнованиях, плыли по этой воде километр. У нас были залеплены глаза, мы все чернющие, и я не знаю, сможем ли отстирать вещи. Это страшно и это опасно для птиц и животных, которые в воде. И наглотались, конечно. Это ужасающе», - рассказывают спортсменки в видеоролике, который распространили в социальных сетях.
Международные соревнования в открытом море Swimcup среди профессионалов и любителей проходили в поселке Кабардинка под Геленджиком 25 и 26 сентября.
22 сентября инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора зафиксировали нарушении при удалении нефтепродуктов с выброшенного на мель судна.
«Установлено, что в районе выброшенного на мель судна «RIO» (у села Кабардинка), неустановленными лицами осуществляется деятельность по откачке нефтепродуктов с судна. При производстве указанных работ выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства», - говорится в сообщении Росприроднадзора.
Отмечается, что виновные лица устанавливаются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Спортсменки наглотались нефти во время заплыва в Черном море
В Геленджике спортсмены испачкались нефтью, совершая заплыв в рамках международных соревнований на открытой воде Swimcup.
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