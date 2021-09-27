Власть
Штрафы за самострои планируют увеличить в Крыму
Штрафы за извлечение выгоды из незаконно построенной недвижимости в Крыму планируют ужесточить.
Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Вести Крым» заявил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Крым Руслан Халиляев.
По его словам, часто исполнять предписания о сносе, жители явно не спешат. Тем более штрафы за их неисполнение для людей извлекающих прибыль из незаконно построенной недвижимости, соответствующая статья административного кодекса предусматривает просто смешные.
«К таким жителям пытаемся применить практику статьи 15.17 , у нее санкции намного выше. В ней, грубо говоря, уже санкция в десятках тысяч, а то и в сотнях тысяч рублей измеряется. Вот эту практику сейчас нарабатываем», - отметил представитель УФССП.
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