Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Какая группа крови защитит от COVID-19 ● Штамм «дельта» угрожает небольшим крымским городам ● В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом ● В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки ● В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © strana.ua
За 27 сентября на территории Крыма зарегистрировано 352 случая коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 352 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 265 выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сообщил Сергей Аксенов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3256 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период – 67 003 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
За 27 сентября на территории Крыма зарегистрировано 352 случая коронавирусной инфекции.
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