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Власть

Путину предложили ссылать недовольных в Сибирь

09:37 понедельник, 27 сентября 2021

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами партий, прошедшими в Госдуму.

Президент России заявил, что выборы прошли «открыто и в строгом соответствии с законом». Претензии к электронному голосованию, по мнению Путина, есть лишь у тех, кому «не понравился результат».

На посту спикера Госдумы восьмого созыва Путин предложил оставить Вячеслава Володина. Кроме того, президент отметил ряд задач, которые стоят перед депутатами. Это борьба с бедностью, повышение уровня здравоохранения и образования.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем выступлении он предложил отправить всех, кто бунтовал на Пушкинской площади 25 сентября, «в ссылку» в Магадан, чтобы они строили новые города в Сибири. Так протестующие, по мнению Жириновского, «больше бунтовать не будут».

«Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных. Сегодня некоторые иноагенты уехали: кто в Ригу, кто в Лондон, а кто просто так в Москве сидит, продолжает свою вредительскую деятельность. Надо их в Сибирь направлять, не в тюрьмы тоже, не в эмиграцию, пусть там работают на благо родины», – заявил он.

Владимир Путин ответил на это предложение, что «это, во-первых, жестоко... они и работать не будут, как следует, вот в чем все дело».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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