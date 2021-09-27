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Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 сентября

00:23 понедельник, 27 сентября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 27 сентября.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 94 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 11 до 14 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 11 до 14 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 20, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 18, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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