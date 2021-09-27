Полиция задержала квартирного мошенника, который обманывал желающих отдохнуть в Ялте

Сотрудники ялтинской полиции задержали в Геленджике 44-летнего гражданина, подозреваемого в более чем 20 эпизодах дистанционного мошенничества.

Во всех зарегистрированных случаях злоумышленник использовал известный сайт объявлений об аренде жилья на территории Крыма, сообщает пресс-служба МВД РК.

Схема мошенничества во всех случаях была одна: потерпевшие, подобрав жилье для отдыха в Ялте, связывались с контактным лицом, чьи данные указаны на сайте, после чего, обговорив детали сделки, переводили ему предоплату. Злоумышленник, получив денежные средства, перестал выходить на связь и блокировал объявление на интернет-ресурсе.

Полицейские провели санкционированный обыск и изъяли в его квартире SIM-карты различных операторов связи, а также технику, которая использовалась для противоправной деятельности. По всем эпизодам от злоумышленника получены явки с повинной. На данный момент устанавливается причастность задержанного к иным случаям дистанционного мошенничества.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, злоумышленник находится под домашним арестом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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