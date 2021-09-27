Опять на выход? Чьи головы полетят в Крыму в ближайшие дни

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Информированный источник рассказал об ожидающихся отставках в руководстве ряда крымских городов.

При расследовании уголовного дела в отношении экс-вице-премьера Крыма Евгения Кабанова у правоохранителей появились вопросы к чиновникам в администрациях нескольких городов региона. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, ожидается увольнение должностных лиц из числа руководства Евпатории, Армянска, Саки, Судака и Феодосии.

Напомним, что Кабанов и экс-министр строительства Крыма Михаил Храмов, ответственные за реализацию федеральной целевой программы, обвиняются в мошенничестве на многомиллионную сумму. Их арестовали на два месяца.

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