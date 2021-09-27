Один из въездов в Севастополь перекроют на полгода

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Ограничение движения связано с работами по строительству восьмого этапа трассы «Таврида».

С 1 октября в Севастополе перекроют для движения автотранспорта Президентскую дорогу. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

Ограничение движения продлится до 1 мая следующего года. Оно связано со строительством восьмого этапа трассы «Таврида». За этот период подрядчик должен успеть демонтировать путепроводы и мост через реку Черная и возвести там новые дорожные сооружения. Объезжать перекрытый участок предлагается через поселок Сахарная головка.

При этом перед закрытием дороги можно будет снова ездить по улице Чернореченской, которую планировали открыть не раньше мая следующего года.

Напомним, что весной этого года движение по Президентской трассе в Севастополе нарушил оползень, который сошел прямо на проезжую часть.

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