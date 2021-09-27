Ночной пожар в Бахчисарайском районе: сгорел магазин промтоваров

Пожар произошел ночью в магазине промышленных товаров в селе Вилино Бахчисарайского района.

Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Возгорание произошло накануне около полуночи. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения.

«Пожар был локализирован в 00:24, ликвидирован спустя 27 минут. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», - уточнили в МЧС.

Обстоятельства произошедшего выясняют эксперты.

В ликвидации пожара были задействованы 17 человек и шесть единиц техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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