Лавров знает почему Запад не признает выборов в Госдуму в Крыму

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления ряда стран о непризнании выборов в Госдуму, которые Россия провела в Крыму, являются «попыткой отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений».

Такое заявление Лавров сделал в субботу на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, информирует российское информагентство ТАСС.

«То, что сейчас ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой «Крымской платформы» в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это – попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», – заявил он.

Лавров также вновь повторил тезис российских властей о том, что «вопрос Крыма закрыт».

«Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда», – цитирует главу российского МИД информационное агентство.

Процесс голосования, а также итоги выборов в Госдуму России на территории Крыма не признаются Великобританией, США, и странами ЕС, также Польшей, Румынией, Францией, Грузией и Германией.

17 сентября МИД Украины выразило решительный протест из-за организации и проведения Россией в Крыму и привлечения к голосованию жителей ОРДЛО.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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