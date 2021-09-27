Кто следующий? В Крыму определили главного по деньгам ФЦП

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Предыдущий куратор программы уже сидит в СИЗО.

Полномочия бывшего вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова, который в данный момент находится в СИЗО, разделят между собой председатель правительства республики Юрий Гоцанюк и вице-премьер Михаил Назаров.

Соответствующие изменения в сферах ответственности крымских вице-премьеров утверждены документом, опубликованным на сайте крымского правительства.

В частности, Юрий Гоцанюк как председатель правительства республики будет непосредственно координировать и контролировать деятельность региональных министерства строительства и архитектуры и министерства транспорта.

Также премьер-министр республики отныне «направляет, координирует и контролирует» реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» и обеспечивает взаимодействие с крымским межрегиональным управлением Ространснадзора, Крымской железной дорогой и Дирекцией по управлению ФЦП. На ответственности вице-премьера Михаила Назарова теперь находится обеспечение реализации полномочий Совмина республики в сфере строительного надзора.

Также он будет координировать и контролировать деятельность Министерства жилищной политики и госстройнадозора РК. Как ранее сообщалось, после состоявшихся на позапрошлых выходных выборов в Госдуму РФ в Крыму началась серия отставок вип-чиновников.

Сначала в отставку ушел министр строительства Михаил Храмов, вслед за этим глава республики Сергей Аксенов и крымский парламент согласовали отставку вице-премьера Евгения Кабанова. На следующий же день стало известно о том, что уже бывших вице-премьера и министра задержали правоохранители.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По решению Киевского районного суда Храмов и Кабанов проведут два месяца в СИЗО, пока будет вестись следствие. В конце прошлой недели глава республики также принял отставку министра транспорта Евгения Исакова.

Как сообщают информированные источники, грядет отставка и глав администраций нескольких курортных городов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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