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Кто следующий? В Крыму определили главного по деньгам ФЦП
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Полномочия бывшего вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова, который в данный момент находится в СИЗО, разделят между собой председатель правительства республики Юрий Гоцанюк и вице-премьер Михаил Назаров.
Соответствующие изменения в сферах ответственности крымских вице-премьеров утверждены документом, опубликованным на сайте крымского правительства.
В частности, Юрий Гоцанюк как председатель правительства республики будет непосредственно координировать и контролировать деятельность региональных министерства строительства и архитектуры и министерства транспорта.
Также премьер-министр республики отныне «направляет, координирует и контролирует» реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» и обеспечивает взаимодействие с крымским межрегиональным управлением Ространснадзора, Крымской железной дорогой и Дирекцией по управлению ФЦП. На ответственности вице-премьера Михаила Назарова теперь находится обеспечение реализации полномочий Совмина республики в сфере строительного надзора.
Также он будет координировать и контролировать деятельность Министерства жилищной политики и госстройнадозора РК. Как ранее сообщалось, после состоявшихся на позапрошлых выходных выборов в Госдуму РФ в Крыму началась серия отставок вип-чиновников.
Сначала в отставку ушел министр строительства Михаил Храмов, вслед за этим глава республики Сергей Аксенов и крымский парламент согласовали отставку вице-премьера Евгения Кабанова. На следующий же день стало известно о том, что уже бывших вице-премьера и министра задержали правоохранители.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По решению Киевского районного суда Храмов и Кабанов проведут два месяца в СИЗО, пока будет вестись следствие. В конце прошлой недели глава республики также принял отставку министра транспорта Евгения Исакова.
Как сообщают информированные источники, грядет отставка и глав администраций нескольких курортных городов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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