Крымчанину грозит до восьми лет тюрьмы за выращивание 200 кустов конопли

В Кировском районе Крыма полицейские выявили и ликвидировали плантацию конопли. Также был задержан мужчина, подозреваемый в выращивании и культивировании наркотических растений.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.

«Незаконные посадки наркорастений обнаружены стражами порядка в лесном массиве на двух земельных участках, расположенных вблизи с. Изюмовка Кировского района Республики Крым. Растения были посажены в полимерные ведра, закопанные в землю для устойчивости, и расположены в шахматном порядке», – говорится в сообщении.

Полицейские задержали жителя Кировского района 1994 года рождения в то время, когда он поливал и удобрял растения.

«Он признался, что в конце мая, прогуливаясь, на обочине дороги он нашел полиэтиленовый пакет, в котором находились семена конопли в количестве 200 штук, после чего принял решение заняться их выращиванием. В горной местности он выбрал два участка земли, на которых не произрастало ни кустарников, ни деревьев, и стал выращивать наркосодержащие растения», – говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении мужчины отделением дознания ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК России (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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