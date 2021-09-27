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Крымчанину грозит до восьми лет тюрьмы за выращивание 200 кустов конопли
В Кировском районе Крыма полицейские выявили и ликвидировали плантацию конопли. Также был задержан мужчина, подозреваемый в выращивании и культивировании наркотических растений.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.
«Незаконные посадки наркорастений обнаружены стражами порядка в лесном массиве на двух земельных участках, расположенных вблизи с. Изюмовка Кировского района Республики Крым. Растения были посажены в полимерные ведра, закопанные в землю для устойчивости, и расположены в шахматном порядке», – говорится в сообщении.
Полицейские задержали жителя Кировского района 1994 года рождения в то время, когда он поливал и удобрял растения.
«Он признался, что в конце мая, прогуливаясь, на обочине дороги он нашел полиэтиленовый пакет, в котором находились семена конопли в количестве 200 штук, после чего принял решение заняться их выращиванием. В горной местности он выбрал два участка земли, на которых не произрастало ни кустарников, ни деревьев, и стал выращивать наркосодержащие растения», – говорится в сообщении пресс-службы.
В отношении мужчины отделением дознания ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК России (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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