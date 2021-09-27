Крымчанин заплатит круглую сумму байкеру за страшное ДТП

В России потерпевший в ДТП может требовать с виновника компенсацию на восстановление не только транспортного средства, но и потерянного здоровья. К такой практике крымчане прибегают довольно часто.

Об этом рассказал директор юридического предприятия «Центр медицинского права в Республике Крым» Михаил Белкин.

Симферополец Юрий Босов вместе с супругой Ольгой 6 сентября 2019 года отправился навестить пожилых родителей в Феодосию на мотоцикле. Юрий — кандидат в мастера спорта по мотокроссу и более 30 лет увлекался мотоциклами. Под Старым Крымом пара попала в ДТП: автомобиль, двигавшийся по встречке, резко свернул и перегородил дорогу байку.

«Он повернул и резко перегородил мне дорогу, получилось все настолько быстро, что я даже не успел нажать на тормоз», — рассказал ForPost Юрий Босов.

Удар мужчина принял на себя. Ольга также пострадала, но не так сильно. А через неделю после госпитализации в больницу Старого Крыма их санавиацией доставили в Симферополь.

Водителя автомобиля суд признал виновником аварии. За нарушение правил дорожного движения его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Затраты на восстановление байка покрыла страховка.

Тем временем Ольга перенесла две операции, а Юрий остался инвалидом из-за разбитого таза, одна из ног у него оказалась нерабочей.

«Перенес четыре сложных операции и жду пятую. Из-за увечий, полученных в ДТП, стал инвалидом 2 группы. Мне вставили тазобедренный протез, он не прижился, нога просто висит. Виновник аварии никаких действий не предпринял, несколько раз позвонил и все. Сказал, что мне все покроет его страховка», — рассказал ForPost пострадавший.

Так как в итоге страховка покрыла только затраты на восстановление байка, Босов обратился в суд. И Фемида в лице Киевского районного суда Симферополя встала на его сторону, присудив виновнику 650 тысяч рублей компенсации.

Самостоятельно справедливости не добиться

Ответчик хотел обжаловать решение суда, но Верховный суд Республики Крым посчитал сумму морального вреда, подлежащую взысканию, справедливой.

«Иски о причинении вреда здоровью в результате ДТП встречаются часто. Сумма денежного возмещения вреда здоровью зависит от степени тяжести причиненного вреда здоровью и тяжести морального вреда, выражающегося в физических и нравственных страданиях потерпевшего», — пояснил в беседе с ForPost директор юридического предприятия «Центр медицинского права в Республике Крым» Михаил Белкин, представлявший в суде интересы Босова.

По его словам, средняя денежная компенсация, присуждаемая судами потерпевшим по данной категории дел в Республике Крым, составляет от 50 тысяч рублей до миллиона рублей.

Эксперт советует участникам дорожного движения, пострадавшим в ДТП, обращаться в суд, если виновная сторона отказывается от добровольного, внесудебного урегулирования.

Между тем судебная практика показывает, что сделать это самостоятельно потерпевшим сложно, поэтому лучше защищать свои права вместе с профессиональным специалистом в области права, заключил наш собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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