Какой сегодня праздник 27 сентября

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Сегодня, 27 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - православный праздник, который христиане византийского обряда празднуют 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Этот праздник относится к 12-ти большим праздникам Восточной Церкви. Установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы - места Распятия Иисуса Христа.

Название праздника обусловлено обычаем Церкви на Востоке, восходящим к IV веку, ритуально воздвигать крест во время богослужения (то есть поднимать Крест для обозрения всеми молящимися).

Начало празднику дало посвящение храма Воскресения Господня, который построил св. Константин Великий на Голгофе в Иерусалиме. Посвящение храма произошло при иерусалимском епископе Макария 13 сентября 335 года. На следующий день - 14 сентября - состоялось торжественное воздвижение найденного Креста Господня.

День воспитателя и всех дошкольных работников

27 сентября отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.

Традиционно в этот день во многих регионах на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира.

Закрытие Сварги

На Руси считали, что 27 сентября по новому стилю Землю покидает богиня Жива - олицетворение плодоносной силы, юности, красоты всей природы и человека - то есть весны, и в свои владения постепенно вступают Мороз и Зима.

Также сегодня, 27 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день туризма (World Tourism Day)

- День государственности Якутии (Республика Саха)

- День туризма в Украине

- Сдвиженье (Воздвиженье)

- День дружбана

- День чешского пива (Czech Beer Day)

- День рождения поисковой системы Google

- День подарков миру

- День «Обними вегетарианца» (Hug A Vegetarian Day)

- День бутерброда (German Sandwich Day) в Германии

- День шоколадного молока (National Chocolate Milk Day) в США

- День говяжьей тушенки (National Corned Beef Hash Day) в США

- День «Раздави банку» (National Crush a Can Day) в США

- День без оправданий (National No Excuses Day) в Канаде

- День культуры на Маршалловых Островах

Сегодня именины празднуют: Иван.

Что происходило 27 сентября в прошлые годы

1130 - образование Сицилийского королевства в результате объединения Южной Италии и Сицилии.

1791 - получение евреями во Франции французского гражданства.

1920 - между Красной Армией и войском Нестора Махно заключен союз.

1940 - в Берлине подписан Тройственный пакт между Германией, Италией и Япониеймир готовится ко Второй мировой войне.

1941 - образование независимого государства Сирия.

1977 - пуск первой атомной электростанции УкраиныЧернобыльской АЭС.

1990 - вступление СССР в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

1993 - резня в Сухуми учиненная абхазскими ополченцами в отношении мирного населения.

1998 - будущий канлер Германии Герхард Шредер побеждает на выборах.

2001 - учреждение Абелевской премии правительством Норвегии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 сентября. Какие праздники будут завтра?

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