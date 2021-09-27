Художники Крыма могут остаться без помещения в центре Симферополя

На здание, которым Союз художников владеет 40 лет, теперь претендуют местные власти.

Союз художников Крыма борется за право владения своими же помещениями в Симферополе, Ялте и Бахчисарайском районе. Об этом пишет ForPost.

Речь идет о худфонде на улице Ладыгина и выставочном зале на улице Серова в крымской столице, а также о творческих мастерских в Ялте и базе художников в селе Соколином. После вхождения Крыма в состав РФ местные власти постановили, что собственность профсоюзных и других общественных организаций Украины переходит их подразделениям на полуострове.

Поэтому все указанные помещения должны были быть переданы Союзу художников, однако, по словам гендиректора организации Николая Мавринского, с 2014 года они неоднократно обращались за регистрацией права собственности. Им три раза отказывали, объясняя это якобы неполным пакетом документов.

Между тем, в августе этого года крымское правительство закрепило все эти строения за распорядительной дирекцией имущества, которая сейчас ставит объекты на кадастровый учет для дальнейшей регистрации права собственности за республикой.

Художники пытаются оспорить это решение в суде, так как опасаются того, что могут остаться без всего имущества. Перспектива передачи выставочного зала на улице Серова Художественному музею Симферополя так же не радует организацию.

«Данное здание нам было передано в собственность в 1983 году. Почти сорок лет мы владели этим строением», – напомнил Мавринский.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Главный музей Севастополя держит оборону от уволенных работников. В течение года из музея обороны и освобождения Севастополя было уволено почти 50 человек. Люди начали терять работу с момента назначения нового директора – Александра Баркова, заявили сотрудники телеканалу «Первый Севастопольский».

Старейший театр Крыма планируют отремонтировать за 2,5 млрд рублей. Масштабную реконструкцию планируют провести в историческом здании Крымского академического русского драматического театра им. Горького в Симферополе. Работы не потребуют закрытия театра для зрителей, они обойдутся в 2,5 млрд рублей.

Из главного музея Севастополя уволились десятки сотрудников. О массовых увольнениях в музее обороны и освобождения Севастополя заявили его сотрудники, передает телеканал «Первый Севастопольский».

«Хлеба и зрелищ»: будет ли продолжение шоу с министром культуры Крыма. Нецензурная брань в прямом эфире, охраняющие врата в ад орлольвы, демонстрация нижнего белья перед школьниками сквозь прозрачный наряд — что дальше?