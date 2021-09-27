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Глава Минтуризма Крыма оценил итоги курортного сезона в республике

11:51 понедельник, 27 сентября 2021
Глава Минтуризма Крыма оценил итоги курортного сезона в республике

фото © vesti-k.ru

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко позитивно оценил итоги высокого курортного сезона в регионе.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Вести Крым»

«Поставил бы на самом деле пятерку, потому что при стопроцентной загрузке - ни одной вспышки коронавируса, ни одной серьезной проблемы за сезон мы не получили. Благодаря взаимодействию с бизнесом, благодаря мониторингу, в этой отрасли работают исключительно профессионалы. Мы в принципе с начала 20 года достаточно стабильно выдерживаем нагрузку гостинично-курортной сферы», - сказал он.

В министерстве отметили, что специалисты ведомства постоянно проводят мониторинг отзывов туристов. Это позволяет выявлять локации где сервис еще хромает и проводить работу над ошибками. Работников отрасли обучают правилам туристического этикета. Да и количество обустроенных прибрежных зон по сравнению к примеру с 2014 годом, выросло почти в два раза.

А на западном побережье даже планируют построить новый курортный город «Новая Евпатория». На территории будет обустроена бизнес-инфраструктура, отели разного уровня и круглогодичный аквапарк, который сможет вмещать до 40 тысяч отдыхающих. Крымский сервис совершенствуется с каждым годом, чтобы в будущем полуостров вошел в «список самых лучших курортов мира».

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