Глава Минтуризма Крыма оценил итоги курортного сезона в республике

фото © vesti-k.ru

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко позитивно оценил итоги высокого курортного сезона в регионе.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Вести Крым»

«Поставил бы на самом деле пятерку, потому что при стопроцентной загрузке - ни одной вспышки коронавируса, ни одной серьезной проблемы за сезон мы не получили. Благодаря взаимодействию с бизнесом, благодаря мониторингу, в этой отрасли работают исключительно профессионалы. Мы в принципе с начала 20 года достаточно стабильно выдерживаем нагрузку гостинично-курортной сферы», - сказал он.

В министерстве отметили, что специалисты ведомства постоянно проводят мониторинг отзывов туристов. Это позволяет выявлять локации где сервис еще хромает и проводить работу над ошибками. Работников отрасли обучают правилам туристического этикета. Да и количество обустроенных прибрежных зон по сравнению к примеру с 2014 годом, выросло почти в два раза.

А на западном побережье даже планируют построить новый курортный город «Новая Евпатория». На территории будет обустроена бизнес-инфраструктура, отели разного уровня и круглогодичный аквапарк, который сможет вмещать до 40 тысяч отдыхающих. Крымский сервис совершенствуется с каждым годом, чтобы в будущем полуостров вошел в «список самых лучших курортов мира».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы оставили горы мусора после отдыха на крымских Мальдивах. Популярный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич после посещения заповедной косы Беляус, что на западе Крыма, был шокирован горами мусора, оставленными туристами.

Ялта стала самым популярным курортом Крыма среди россиян в 2021 году. Ялта стала любимым местом россиян, отдыхающих в Крыму. При этом популярность полуострова в целом выросла — летом 2021 года россияне приезжали сюда на 34 процента чаще, чем летом прошлого года.

Крымская блогер-миллионник рассказала об итогах туристического сезона. Гид по Крыму и блогер-миллионник в Instagram Александра Хадж рассказала о том, как изменились запросы туристов по сравнению с предыдущим годом и какие крымские города пользовались спросом у туристов для отдыха.

Крымчан и туристов лишили еще одного популярного места отдыха. Крымчане и туристы лишились еще одного популярного места отдыха – урочища Фундук.