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Аварии на водоводах оставили крымчан без воды, некоторых надолго
Аварийно-восстановительные работы на водоводах массово проводят в понедельник в Симферополе, в зоне отключения оказались десятки улиц крымской столицы и пригородные села.
Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».
Так, в связи с проведением ремонта ограничено холодное водоснабжение улиц Куйбышева, Фруктовой, Донской, Титова, переулка Совхозного, а также на прилегающих улицах.
По адресу Куйбышева, 58Д, осуществляется технологический сброс воды. Ориентировочное время завершения работ - 17:00. Кроме того, в крымской столице ограничена подача воды жителям улиц Ясной, Школьной, Ягодной, Тесленко, Майской, проспекта Победы (№ 4-28), Тегерек, Рериха, Янтарной, Звездной, Хвойной, а также микрорайона Ак-Мечеть, пригородных сел Залесье и Обрыв.
Восстановить водоснабжение рассчитывают к вечеру. Также на предприятии предупредили о том, что в ночь на вторник массовое отключение ждет жителей столичного микрорайона Марьино, сел Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Украинка, Заречное, Кирпичное Симферопольского района.
Ремонтные работы проводят сегодня и в Керчи, в зоне отключения - улицы Дзержинского, Декабристов, Маяковского, Гоголя, Некрасова, Белинского, Комарова.
Сотрудники предприятия ликвидируют аварии в Красногвардейском районе, в связи с чем не будет воды в селах Пушкино, Амурское и Ровное (улицы Ленина, Горького, Советская, Транспортная, Переселенческая, переулок Больничный). Как ранее сообщалось, из-за ремонта магистрального водовода в Симферополе и нескольких селах два дня будет ограничено водоснабжение.
Перекроют воду 27 сентября вечером и подадут только 29 утром.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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