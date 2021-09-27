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Депутатам парламента Крыма придется менять Конституцию республики в случае одобрения федеральных инициатив о сроках полномочий и именований руководства субъектов России.

В частности, глава Крыма Сергей Аксенов может получить возможность стать главой Крыма в третий раз, сообщил первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

«На мой взгляд – это очень правильная норма и если будет принят такой закон, безусловно, мы будем очень рады и создадим все условия, чтобы эту норму исполнить и привести в соответствие с федеральным законом. Это потребует изменения Конституции Крыма. Я считаю, что это правильное решение, если оно будет принято – это будет очень своевременно», – сказал Фикс.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о региональных органах власти. Документ предлагает разрешить главам субъектов федерации избираться больше двух раз подряд, а срок их полномочий должен составлять пять лет, как и законодательных органов регионов.

Главу Крыма избирают на пять лет депутаты парламента. Пока как-то менять эту норму депутаты не планируют.

«Определимся, что будем избирать всенародно – будем избирать всенародно», – добавил Фикс.

Предполагается, что основная часть положений законопроекта в случае его принятия вступит в силу с 1 июня 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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