Запрет на кур в Крыму: что пишут соцсети

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Верховный суд России запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных и птиц, в том числе кур. Крымчане в соцсетях возмущены и связывают эту меру с окончанием выборов в Госдуму.

Николай Кречетов Червей, наверное, еще можно. Пока можно.

Лилия Гарбузов Яйко, кура, млеко давай сюда или штраф.

Некоторые комментаторы полностью поддержали новый запрет.

Татьяна Шаманаева Наконец-то, надеюсь, не буду подскакивать от петушиного ора в 3.20 утра, ор стоит до 5 утра, просто настоящая пытка.

Людмила Кононенко ...Правильно! Человек уезжает из города поработать в саду, на огороде и должен быть уверен, что его труды не пропадут, а тут эта драная коза, которая ободрала всю кору у деревьев и сожрала листья или куры-сволочи склевали всю капусту, причем чужие куры. Не выпускать их нельзя, яйца не снесут, а вонище от курятника и коз. Дачные участки не приспособлены под хозяйства...

Татьяна Будняк Люди должны на садовых участках отдыхать, а не нюхать навоз куриный и свиной.

Однако большинство участников обсуждения этот запрет не одобряет. При этом некоторые связывают его с окончанием выборов в Госдуму России.

Александр Голынский Передышка окончена, начинаем приседания! Бешеный принтер включился. Они ж победили, да и простые люди продолжают строчить письма Терешковой.

Лариса Курашкина Личное хозяйство не в чести! Как услышала – шок!Ну что же,«уважаемые голосители», фальсификаторы, получите свое и «великую благодарность», кормитесь выброшенными голосами, переписанными протоколами и не скулите, что власть плохая. Увы, вы ее достойны. То ли еще будет!

Марина Крыжова Все законы не для людей, уже и птички помешали небожителям, бедные старики, скоро и овощи запретят выращивать, дождались перемен.

Светлана Алтухова Вот везде влезут, чтобы больше покупали в магазинах.

Лина Пахомова Это что, делается для голода? И какой мы проходим год? 33 или 37?

Lina Tinazova Бред, курочек держат пенсионеры, и дай Бог пусть выращивают живность, иначе за 9-11 тыс. руб. загнуться можно. Это хватает на аптеку и на ЖКХ, и может быть в лучшем случае на китайские трусы, т. к. своего ничего не производим.

Валентин Коваленко Это еще только ягодки! Ждем продолжения еще пять лет!

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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