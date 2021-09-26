Загранпаспорта хотят изымать у злостных неплательщиков в России с 2022 года

Законопроект об изъятии загранпаспортов у россиян с долгами по алиментам с 2022 года планируют рассмотреть в Госдуме уже в октябре.

Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на текст документа инициативы.

«В число граждан, которым ограничен выезд из страны могут попасть россияне, признанные невыездными из-за неисполнения ими решений судов. Такие решения могут быть инициированы судебными приставами при наличии долга по алиментам от 10 тыс. рублей или другого долга (по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ) на сумму от 30 тыс рублей», – говорится в документе.

Также законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых, либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.

Ранее сообщалось, что выезд из России уже был ограничен для 5 млн россиян с неоплаченными долгами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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