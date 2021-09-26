Ялтинцы начали получать федеральные выплаты за пострадавшее имущество

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Ялта получит почти 93 млн рублей из выделенных Крыму по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина 396,5 млн рублей из резервного фонда правительства на поддержку граждан, чье жилье утрачено или сильно повреждено во время летних ливней.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Всего же на помощь ялтинцам, имущество которых пострадало во время летнего ЧС, выделено 239,69 млн рублей: из федерального бюджета – 92,903 млн рублей, республиканского – 132 млн рублей и муниципального – 15 млн рублей», – уточнила она.

По словам Павленко, выплаты в размере шесть тысяч рублей за один квадратный метр общей площади могут получить граждане, по пострадавшему имуществу которых были составлены акты муниципальными комиссиями и включены в сводный список, направленный в федеральные органы власти. При этом, добавила она, если квартира находится в долевой собственности, должен обратиться каждый собственник долевой площади.

«Я искренне благодарю федеральный центр и правительство Крыма за поддержку. Эти деньги будут направлены гражданам на приобретение или строительство жилого помещения, на осуществление капитального ремонта (82 квартиры) и предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых признаны аварийными (17 квартир по улице Вергасова)», – подчеркнула Янина Павленко.

Что касается капитального ремонта 82 квартир, обратила внимание градоначальница, то это целевая субсидия. «Это значит, что граждане после ее получения должны провести работы в пострадавших помещениях до 15 декабря, иначе деньги придется вернуть. Если ремонт уже проведен за личные средства, нужно подтвердить приобретение строительных материалов, иные затраты. Факт выполнения работ подтвердит администрация муниципалитета на основании составленного ранее акта», – пояснила она.

Кроме того, по информации Павленко, до 22 сентября за утрату предметов первой необходимости получили выплаты 646 человек на общую сумму почти 40 млн руб за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым. Еще 334 человека получили средства местного бюджета на общую сумму более 11,6 млн руб.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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