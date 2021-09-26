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Происшествия

Ялтинца задержали за ложное сообщение о минировании стройки

07:13 воскресенье, 26 сентября 2021
Ялтинца задержали за ложное сообщение о минировании стройки

фото © Новости Крыма

44-летний житель Ялты позвонил в полицию и сообщил об угрозе акта терроризма на одном из строительных объектов в пригороде.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, по указанному адресу немедленно выехала оперативная группа. После тщательного обследования территории опасные предметы не были обнаружены.

Стражи порядка установили личность «шутника». 44-летний местный житель не смог объяснить причину своего поступка, но подтвердил, что после звонка избавился от сим-карты. Также правоохранители изъяли у злоумышленника три телефона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас он под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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