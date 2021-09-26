«Вершина успеха»: как Кабанов застраивал Севастополь

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Отправленный на два месяца в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов известен в Севастополе как крупный застройщик, напоминает телеканал «Первый Севастопольский».

Его компания «Интерстрой» почти два десятка лет возводит в нашем городе жилые здания и заработала неоднозначную репутацию, считает председатель постоянного комитета Законодательного собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

«Вы знаете, я бы сейчас не хотел комментировать то, что произошло в Крыму, с точки зрения личности самого руководителя «Интерстроя», потому что считаю это некорректным. Есть следственные органы, есть судебная система, пусть разбираются. Виноват, значит, накажут по закону, не виноват – пусть отпустят. Но сама компания имеет, мягко говоря, неоднозначную репутацию, с моей точки зрения», – говорит председатель комитета.

По мнению Вячеслава Горелова, есть жилые дома «Интерстроя», построенные по нормальным проектам, а есть отдельные сооружения, навсегда изменившие архитектурный ландшафт Севастополя. Одно из них под названием «Вершина успеха» построено на улице Ерошенко.

«В Севастополе его метко окрестили «вершина хамства», если не ошибаюсь. Действительно, было хамство. Потому что в 2015 году в моем распоряжении появились документы по поводу этого проекта, и выяснилось, что изначально он был не такой этажности. Предполагалось, что здание будет пяти-семиэтажным и будет на уровне уже сложившейся застройки. Но что произошло потом? Компания начала возводить этаж за этажом, заливать бетоном и, в силу бездействия властей и надзорных органов, тогда украинских, выросло то чудо, которое изменило полностью и навсегда ландшафт старой Стрелецкой», – говорит депутат Заксобрания.

Еще один проект компании «Интерстрой» – многоквартирный дом на улице Ластовой. Эта высотка навсегда изменила исторический облик Корабельной стороны и полностью перекрыла вид на Малахов курган со стороны моря, считает Вячеслав Горелов.

«При этом хочу сказать, что в то время уже действовали ограничения для Севастополя, уже был принят приказ №2 Министерства культуры об историческом поселении, уже были охраняемые ландшафты – и несмотря на все эти ограничения, при попустительстве тогдашнего директора Департамента архитектуры Брусенцева это здание появилось», – вспоминает Горелов.

По словам депутата, в случае возведения этих зданий, изуродовавших и изменивших архитектурный ландшафт Севастополя, действовал фактор наживы. Видовые здания обеспечивали застройщику Евгению Кабанову не просто прибыль, а сверхприбыль. Опасность таких проектов в том, что они появляются навсегда, подытожил парламентарий Вячеслав Горелов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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