В Ялте пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников ГИБДД

На автодороге «Ялта-Севастополь» в районе поселка Симеиз сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя.

При проверке документов от гражданина исходил запах алкоголя, речь была невнятной. Во время оформления протокола нарушитель попытался дать правоохранителям 20 тысяч рублей, чтобы те не составляли административный материал.

О попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей полицейские незамедлительно сообщили в дежурную часть УМВД России по городу Ялта, на место была вызвана следственно-оперативная группа.

«В настоящее время по данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники полиции предупреждают: любая попытка склонения сотрудников Госавтоинспекции к получению взятки может повлечь за собой крупный штраф или даже лишение свободы», — подчеркнули в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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