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Власть

В Ялте пообещали установить более трех десятков детских площадок

13:49 воскресенье, 26 сентября 2021
Ялта

Установка новых детских площадок началась во дворах Ялты. В ближайшее время в городе появится 34 современных объекта, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Начинаем устанавливать новые современные детские площадки!!! 34 адреса. Из муниципального бюджета выделено 77 млн рублей, еще 8 площадок планируем установить дополнительно. Адреса обсуждаем. Плюс три ждем в подарок городу от наших предпринимателей. До конца года установим все», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Глава администрации анонсировала установку детских площадок и в 2022 году.

«Работу продолжим и в следующем году. Закладываем в бюджет порядка 80 миллионов на эти цели. Детство должно быть ярким», – подчеркнула Павленко.

Она также опубликовала список адресов, где современные объекты для детей будут установлены в этом году.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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