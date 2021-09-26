Власть
В Ялте пообещали установить более трех десятков детских площадок
Установка новых детских площадок началась во дворах Ялты. В ближайшее время в городе появится 34 современных объекта, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Начинаем устанавливать новые современные детские площадки!!! 34 адреса. Из муниципального бюджета выделено 77 млн рублей, еще 8 площадок планируем установить дополнительно. Адреса обсуждаем. Плюс три ждем в подарок городу от наших предпринимателей. До конца года установим все», – написала Павленко на своей странице в Facebook.
Глава администрации анонсировала установку детских площадок и в 2022 году.
«Работу продолжим и в следующем году. Закладываем в бюджет порядка 80 миллионов на эти цели. Детство должно быть ярким», – подчеркнула Павленко.
Она также опубликовала список адресов, где современные объекты для детей будут установлены в этом году.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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