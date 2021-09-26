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В Украине раскрыли способ захватить Крым
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.
«Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан — увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач и привлекать крупных партнеров, как это сделал Баку. Например, для него таким партнером стала Турция», — сказал экс-парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».
По его мнению, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткий промежуток времени, чем понадобилось Азербайджану на подготовку к военной операции в Карабахе. Для этого Украине нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, считает Береза.
Как утверждает бывший депутат, Киеву удастся захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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