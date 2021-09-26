В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом

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За минувшие сутки в Севастополе выявлено 145 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте правительства города.

После выздоровления были выписаны 75 человек, жертвами болезни стали двое в возрасте 79 и 81 года.

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 022 человека. В настоящий момент выздоровел 27 520 человек, 1 114 умерли. Под наблюдением находится 1073 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что в субъекте продолжается компания по вакцинации от COVID-19.

Прививочные пункты развернуты в больницах и поликлиниках, а также в торговых центрах. Мобильные пункты вакцинации работают на площади Нахимова и Захарова. Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в РК выявлено 338 случаев заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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