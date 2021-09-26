Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки ● В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей ● Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса ● В Крыму еще 322 человека заболели ковидом ● В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом
В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом
фото © meduza.io
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 145 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте правительства города.
После выздоровления были выписаны 75 человек, жертвами болезни стали двое в возрасте 79 и 81 года.
«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 022 человека. В настоящий момент выздоровел 27 520 человек, 1 114 умерли. Под наблюдением находится 1073 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что в субъекте продолжается компания по вакцинации от COVID-19.
Прививочные пункты развернуты в больницах и поликлиниках, а также в торговых центрах. Мобильные пункты вакцинации работают на площади Нахимова и Захарова. Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в РК выявлено 338 случаев заражения коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей. В Феодосии за минувшую неделю с 16 по 22 сентября выявлено 178 новых случаев заболевания COVID-19.
Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли в Севастополе 128 922 человека.
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