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Коронавирус в Крыму

В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом

15:25 воскресенье, 26 сентября 2021
Севастополь
В Севастополе резко возросло количество заражений коронавирусом

фото © meduza.io

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 145 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте правительства города.

После выздоровления были выписаны 75 человек, жертвами болезни стали двое в возрасте 79 и 81 года.

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 022 человека. В настоящий момент выздоровел 27 520 человек, 1 114 умерли. Под наблюдением находится 1073 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что в субъекте продолжается компания по вакцинации от COVID-19.

Прививочные пункты развернуты в больницах и поликлиниках, а также в торговых центрах. Мобильные пункты вакцинации работают на площади Нахимова и Захарова. Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в РК выявлено 338 случаев заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей. В Феодосии за минувшую неделю с 16 по 22 сентября выявлено 178 новых случаев заболевания COVID-19.

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли в Севастополе 128 922 человека.

В Крыму еще 322 человека заболели ковидом. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.

В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

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