В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 231 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 77 779 случай новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 76289 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Всего в лабораториях обследовали 6497 лиц.

Напомним, ежедневный рост заболеваемости ковидом в Крыму фиксируют с 16 сентября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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