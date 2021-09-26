Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей ● Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса ● В Крыму еще 322 человека заболели ковидом ● В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом ● В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки
В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки
фото © pixabay.com
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших 231 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 77 779 случай новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 76289 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Всего в лабораториях обследовали 6497 лиц.
Напомним, ежедневный рост заболеваемости ковидом в Крыму фиксируют с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли в Севастополе 128 922 человека.
В Крыму еще 322 человека заболели ковидом. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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