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Коронавирус в Крыму

В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки

10:17 воскресенье, 26 сентября 2021
В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки

фото © pixabay.com

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 231 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 77 779 случай новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 76289 случаев  при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Всего в лабораториях обследовали 6497 лиц.

Напомним, ежедневный рост заболеваемости ковидом в Крыму фиксируют с 16 сентября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли в Севастополе 128 922 человека.

В Крыму еще 322 человека заболели ковидом. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.

В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки

В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.

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