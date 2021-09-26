В Крыму насчитали порядка 100 тысяч гектар неиспользуемых земель

фото © Новости Крыма

В Крыму порядка 100 тысяч гектар неиспользуемых земель, которые требуют скорейшего вовлечения в сельхозоборот.

Об этом сообщил председатель правительства Республики Юрий Гоцанок.

«Это земельные участки госсобственности, пригодные для ведения сельского хозяйства, однако несформированные для их передачи в муниципальную собственность. Низкий темп в этом направлении работы связан с процедурой формирования и образования земельных участков», — пояснил Юрий Гоцанюк.

Кроме того, в республике выявлено 62 тысячи гектаров невостребованных земельных долей.

«При этом муниципальной собственностью в судебном порядке признано только 4 тысячи гектаров или 6% от их общей площади. Конечно, есть ряд объективных факторов, препятствующих достижению поставленных целей. Тем не менее, ситуацию необходимо исправлять грамотно и аккуратно», — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов требует проверить собственников земель в Крыму, чтобы увеличить доходы в бюджет. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от Минфина Крыма ускорить работу по выявлению земельных участков в регионах полуострова, которые не оформлены должным образом, из-за чего теряется дополнительный источник доходов в бюджет.

В Севастополе до конца года пообещали бесплатно раздать 135 земельных участков. В Севастополе впервые с момента вступления в силу регионального закона, позволяющего бесплатно выделять участки под застройку определенным категориям граждан, земли в собственность получат все очередники – 135 человек.

Крымчане с правом бессрочного пользования землей смогут ее выкупить. Жители Крыма, имеющие право бессрочного пользования земельным участком сельхозназначения, приобретенное до марта 2014 года, смогут оформить землю в аренду или собственность за плату.

В деле о 50 гектарах у моря в Балаклаве поставлена точка. 50 гектаров земли в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Караньский», ранее бывшие в аренде у ООО «Редан-групп», окончательно вернулись в собственность Севастополя.