Происшествия
В Крыму наркоман связал и ограбил российскую туристку
фото © Новости Крыма
В Крыму наркоман ограбил туристку из Челябинска, которая отправилась с ним на свидание, пишет Lenta.ru.
Во время отдыха в Крыму россиянка по имени Ольга познакомилась в сети с мужчиной и договорилась с ним о встрече. На свидание он пришел в состоянии наркотического опьянения. После интимной связи мужчина привязал путешественницу к стулу с помощью веревки и скотча. Узнав под угрозами пароль от ее мобильного банка, он перевел себе на счет 1,7 тысячи рублей и ушел за «закладкой».
Когда мошенник вернулся, женщина уже освободилась и попыталась защититься от него ножом. Тогда мужчина решил прибегнуть к шантажу — он начал вымогать у нее 300 тысяч рублей и пообещал не обращаться в полицию с заявлением о нападении с ее стороны.
Через некоторое время злоумышленник снова пришел к девушке и потребовал у нее еще 100 тысяч рублей, однако в квартире его уже ждали сотрудники полиции. Представители правоохранительных органов задержали крымчанина, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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