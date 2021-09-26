В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей

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В Феодосии за минувшую неделю с 16 по 22 сентября выявлено 178 новых случаев заболевания COVID-19.

Это на 60 случаев больше, чем за предыдущую неделю. Отмечается рост заболеваемости среди детей, сообщает издание «Кафа» со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора.

Как отметила исполняющий обязанности главного врача «Феодосийского медицинского центра» Татьяна Северинова, при медицинском обследовании школьников для отправки в санаторий у 5 детей из 7 был диагностирован коронавирус.

«Дети могут переносить коронавирус в легкой форме, а могут вообще бессимптомно. Это по-прежнему одна из самых уязвимых категорий населения», – подчеркнула Северинова.

По информации властей, по состоянию на 22 сентября вакцинацию в Феодосийском округе прошли 24074 человека, что составляет 37,27% от необходимого.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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