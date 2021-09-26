Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +21
море +22

Коронавирус в Крыму

В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей

09:32 воскресенье, 26 сентября 2021
Феодосия
В Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом среди детей

фото © Новости Крыма

В Феодосии за минувшую неделю с 16 по 22 сентября выявлено 178 новых случаев заболевания COVID-19.

Это на 60 случаев больше, чем за предыдущую неделю. Отмечается рост заболеваемости среди детей, сообщает издание «Кафа» со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора.

Как отметила исполняющий обязанности главного врача «Феодосийского медицинского центра» Татьяна Северинова, при медицинском обследовании школьников для отправки в санаторий у 5 детей из 7 был диагностирован коронавирус.

«Дети могут переносить коронавирус в легкой форме, а могут вообще бессимптомно. Это по-прежнему одна из самых уязвимых категорий населения», – подчеркнула Северинова.

По информации властей, по состоянию на 22 сентября вакцинацию в Феодосийском округе прошли 24074 человека, что составляет 37,27% от необходимого.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще 322 человека заболели ковидом. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировали 322 случая новой коронавирусной инфекции.

В Крыму уже девятый день растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 308 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.

Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу. Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки

В Крыму растет заболеваемость коронавирусов: 338 случаев за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Спорт
Усик - Джошуа: безоговорочная победа

Усик - Джошуа: безоговорочная победа

Данный боксерский поединок был всего лишь третьим для украинского боксера в тяжелом весе.

Власть
Эксперт: откровения Поклонской помешали ей снова попасть в Госдуму

Эксперт: откровения Поклонской помешали ей снова попасть в Госдуму

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не вошла в новый состав российской Госдумы из-за своих «откровений»ю

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации